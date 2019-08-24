Житель Перми повздорил с попутчиками и атаковал пассажирский автобус. Видео

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликт, произошедшей вечером в минувшую среду, 21 августа, в пермском автобусе.

Как рассказали очевидцы, агрессивный пассажир вел себя не слишком адекватно, отказался платить за проезд и нахамил женщине-кондуктору.

Сидевший рядом с ним мужчина не выдержал и выставил молодого человека из автобуса.

Обидевшийся пассажир, которого выкинули из салона буквально за шкирку, принялся мстить – он разбил стекло, несколько раз ударив по нему автомобильным номером, который был у него в руках.

Как сообщают местные СМИ, личностью дебошира уже заинтересовались в правоохранительных органах.