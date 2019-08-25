Появилось видео частично обрушившегося автомобильного моста в Харькове

Утром в воскресенье, 25 августа, в Харькове произошло обрушение части автомобильного моста, очевидцы сняли последствия ЧП на видео.

Как сообщает пресс-служба местного управления полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Прибывшие стражи порядка перекрыли дорогу, однако до появления правоохранителей автомобилисты пробирались по уцелевшей части моста на свой страх и риск.