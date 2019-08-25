Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Гонконгская полиция впервые с начала антиправительственных акций применила водяные пушки для расчистки баррикад на проезжей части. Самих протестующих в этот момент на дорогах не было.

В городе продолжаются антиправительственные протесты, правоохранители уже использовали слезоточивый газ. После этого приехали три автомобиля с водяными пушками, способными "выстреливать" 1200 литров воды в минуту. Разрешается направлять пушку только на ноги людей.

Ранее сообщалось, что приверженцы радикальных взглядов перекрыли дороги, бросают кирпичи и ослепляют лазерами полицейских. Это стало опасным, поэтому демонстрантов предупредили о предстоящей зачистке.

Причиной массовых беспорядков в течение уже трех месяцев стал закон об экстрадиции, согласно которому находящихся в бегах правонарушителей будут выдавать юрисдикциям, не имеющим соглашения с Гонконгом, в том числе материковой части Китая. Противники изменений считают, что такая норма вызовет волну репрессий, передает РИА Новости.