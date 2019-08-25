Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Дне независимости, заявил, что казаки во главе с Иваном Спирко и Богданом Хмельницким взяли французскую крепость Дюнкерк в 17 веке. Меж тем историки не уверены в реальности этого эпизода Тридцатилетней войны.

Кроме того, Зеленский считает, что Украине не 28 лет, и перечислил ряд фактов, относящихся к истории Украины, сообщается на сайте правительства.

Тридцатилетняя война — масштабный религиозно-политический конфликт с участием всех ведущих держав семнадцатого века.

Ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко просил его напомнить европейским лидерам о российской угрозе на встрече в Польше 1 сентября.