Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ЧП на ТЭЦ в городе Ангарске, произошедшего в минувшую пятницу, 23 августа.

На записи, обнародованной только сейчас, видна яркая вспышка и густой дым.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, здание и оборудование не получили значительных повреждений.