Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

По мнению президента США Дональда Трампа, присутствие России на следующем саммите G7 было бы полезным.

В так называемую "Группу семи" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Когда к клубу присоединилась Россия, появился формат G8. Однако после событий на Украине участники приняли решение вернуться к формату "семерки".

24-25 августа участники G7 провели саммит во французском Биаррице. Трамп подтвердил, что члены клуба обсуждали возвращение России в этот формат, передает ТАСС.

"Мы обсуждали Россию. Посмотрим, что будет. Я думаю, что это было бы полезно, не факт, что другие с этим соглашаются", — сообщил президент США, добавив при этом, что "голосования или чего-то такого" не было.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками.