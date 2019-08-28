Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи

Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство. Такое решение суд принял после того, как с изменением меры пресечения согласилась прокуратура, передает телеканал "Россия 24".

Сам Вышинский в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление срока его ареста заявил, что готов являться на заседания суда, если его освободят из-под ареста.

"Обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать бессмысленность этих обвинений", — объяснил Кирилл Вышинский.

Теперь Вышинский обязан по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Журналиста арестовали в 2018 году по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Россия неоднократно направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес Вышинского высказывал и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.