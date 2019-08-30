США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент Соединенных Штатов уже встретился с группой держателей таких облигаций, лоббирующих идею потребовать выплату долгов с Китая.

Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, напоминает РИА Новости. Их основной целью было привлечение средств для строительства железных дорог в стране. Большое количество облигаций хранится у американских коллекционеров, также их можно приобрести на онлайн-аукционах.

Один из основателей фонда держателей китайских облигаций подсчитал, что сумма выплат по ним с учетом процентов, инфляции и компенсаций составляет более триллиона долларов.

Власти КНР не признают долги дореволюционного правительства и отказываются от их выплат.

Торговая война между США и КНР продолжается с лета 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов. Пекин ответил зеркально.

В августе текущего года Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов на 15 процентов, а не на 10, как было запланировано ранее. Кроме этого, с 1 октября повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит 30 процентов, а не 25.

Такое решение американский лидер принял после введения КНР дополнительных пошлин на ввоз товаров из США объемом 75 миллиардов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров начинают действовать 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг – ответ на решение США ввести пошлины в 10 процентов на ввоз товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.