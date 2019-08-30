Новейший "Удав" пошел в армию

Вооруженные силы РФ начали получать новейший пистолет "Удав". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"Удав" использует российский патрон 9х21, разработанный в центральном НИИ точного машиностроения. Однако, позднее была сконструирована вторая версия пистолета под популярный во всем мире боеприпас 9х19 Парабеллум.

Общий вес оружия – почти килограмм, размер магазина – 18 патронов.



Ранее сообщалось, что пистолет "Удав" прошел все испытания и рекомендован к постановке на вооружение.