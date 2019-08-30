Памятник Кобзону открыли на Востряковском кладбище

В Москве на Востряковском кладбище открыли памятник Иосифу Кобзону. Это скульптура, изображающая певца с микрофоном в руке.

Народного артиста СССР, депутата Госдумы второго-седьмого созывов не стало ровно год назад – 30 августа 2018 года. Почтить его память и возложить цветы к новому памятнику пришли родственники, друзья, коллеги — спикер Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, ученый Артур Чилингаров, сообщает "Россия 24".

Володин назвал Кобзона гражданином с большой буквы, а его кончину — невосполнимой потерей. Он отметил, что Кобзон служил своей стране и на сцене, и общаясь со своими избирателями, отстаивал свою позицию в Думе.

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", — сказал Володин.

В свою очередь глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил вклад Кобзона в деятельность Госдумы. По его словам, такие люди как Кобзон привносили в Госдуму особенную атмосферу творчества, поиска и подвига.