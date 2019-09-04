В Татарстане женщина родила на улице и бросила младенца в пакете у магазина

В Татарстане полицейские нашли многодетную мать, которая родила на улице и оставила новорожденного в пакете рядом с магазином, где работала, сообщает региональное управление СКР. Камера наблюдения сняла, как 36-летняя женщина бросила младенца.

Схватки у жительницы села Черемшан, как следует с ее же слов, начались на улице. Звонить в скорую она не стала, а расположилась в кустах, где и родила. Оторвав пуповину, женщина вытащила из сумки пакет, засунула туда новорожденного мальчика и быстро отнесла его на задворки супермаркета, где и работала, после чего ушла.

Крики младенца услышали сотрудники и вызвали полицейских и медиков. Ребенка доставили в перинатальный центр, его здоровью ничего не угрожает.

На следующий день подозреваемую задержали. Женщина замужем, имеет двоих детей восьми и десяти лет, но, как сообщило ИА "Татар-информ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, третьего она зачала не от супруга, а потому решила избавиться от младенца.

В ближайшее время обвиняемой в покушении на убийство новорожденного изберут меру пресечения.