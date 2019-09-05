Подростки осквернили мемориал участникам ВОВ в Мурманске. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей действия юных вандалов, разрисовавших мемориал, посвященный памяти своих земляков-участников Великой Отечественной войны.

Инцидент в Росляково (район Мурманска) произошел еще 26 августа, однако запись появилась только сейчас.

На съемке видно, как около памятника прогуливается группа подростков. В какой-то момент один из них изобразил на стене мемориала неприличный рисунок.

Общественники готовят заявление в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать "художника".