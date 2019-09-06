Зомбирование в Сети: кому и как удается спасать детей от игр со смертью

В "Прямой эфир" пришли люди, которые потеряли своих детей в "играх со смертью" в Интернете и теперь спасают других от манипуляторов, которые подталкивают жертв к совершению рокового шага.

Один из чудом спасенных — Олег Капаев. Сейчас ему 22 года, а три года назад его уже могло бы не быть в живых. Как он попал в виртуальную секту, которая подталкивает людей к убийствам, парень толком не помнит – он практически потерял память.

Родители пытаются бороться за сына, мать до сих пор ходит за ним по следам и потратила огромные деньги на психотерапевтов, но до сих пор Олег совершает непонятные, импульсивные поступки.

Молодой человек рассказал, что вступил в эту смертельную игру из любопытства и "играл" всего около 10 дней, но и их хватило, чтобы он решился на роковой шаг.

Олег предполагает, что стал жертвой нейролингвистического программирования, неких психологических и психиатрических приемов.

Предотвратить трагедию удалось благодаря Оксане Николовой. Она работает тренером и узнала о "сайтах-убийцах" от одной из своих спортсменок.

Решив бороться с ними, Оксана стала мониторить Сеть и на одном из таких сайтов увидела последнее задание Олегу. Николова успела предупредить родителей юноши, и Капаева удалось спасти практически в последний момент.

В борьбу с "сайтами-убийцами" включился и Сергей Пестов, который в 2016 году из-за них потерял дочь.

Сейчас он возглавляет Центр спасения детей от киберпреступлений и подтверждает: до сих пор есть немало групп, где детей склоняют якобы к самоубийству, хотя на самом деле это – убийство, считает Пестов.

Его организация спасает около 800 подростков в год, но и потом они периодически впадают в депрессию, говорит Пестов.

Активисткой в борьбе со смертельными играми в Сети стала и Наталья Силкина. Это произошло по той же причине, что и у Пестова – в 2015 году у нее погибла дочь.

Сейчас в ее группе 60 родителей погибших детей. Все они говорят о том, что опознать "симптомы" вовлеченности благополучного с виду подростка в игры со смертью и приближения трагедии практически невозможно.

Специалист Лиги безопасности Интернета и Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Евгений Сулейманов рассказал в студии программы о том, что первые упоминания об "организации", которая вовлекала людей в эти "игры" появились еще в 2013 году, но тогда от их предупреждений правоохранительные органы отмахнулись.

Лишь потом, когда стал понятен масштаб проблемы, на нее обратили внимание.

Руководитель проекта "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер рассказывает, что подобные схемы были популярны в 2016-2017 годах, но их удалось искоренить к середине 2018-го после принятия новых законов.

Однако люди, которые борются с "сайтами-убийцами", уверены: расслабляться рано.

Так, например, Филипп Лис — организатор виртуальной "игры", в которой реально едва не погиб Олег Капаев, продолжает свою деятельность в Интернете и не стесняясь признает, что сам решает, кому жить.

При этом "миссию" свою он объясняет тем, что "планете не нужен биомусор".

Когда несколько лет назад Лиса удалось вычислить и осудить, ему дали 3 года и 4 месяца за доказанные криминальные эпизоды, а недавно он освободился досрочно.

Впрочем, борцы с "сайтами-убийцами" считают, что Лис лишь мелкая сошка, которую сдали настоящие организаторы этих игр со смертью в Сети, когда в обществе поднялась шумиха.

Филипп Лис даже согласился прийти на программу, однако выйти в зал и посмотреть в глаза родителям, потерявшим в этих "играх" своих детей, не смог.

При этом в разговоре по "Скайпу" он заявил, что ему раскаиваться ему не в чем.

Как организованы подобные страшные игры, что смог вспомнить под гипнозом чудом спасшийся Олег Капаев и еще одна девушка, пришедшая на программу? Как прошли их встречи с людьми, которые вовремя разглядели неминуемую трагедию и смогли ее предотвратить?

Кто стоит за интернет-убийцами, и кто должен с ними бороться – активисты или государство? Кого, как считают психиатры, легче всего вовлечь в подобные игры со смертью, и почему многих погубленных ими детей так и не нашли?

Обсуждение этой тяжелой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".