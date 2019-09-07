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Торговая война между США и Китаем 46 минут назад

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7 сентября 201913:24

Китай готов купить американскую агропродукцию

Global Look Press

Власти Китая планируют осуществить закупки американской сельхозпродукции. Предложение прозвучало во время переговоров китайской стороны с торговыми представителями США, сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

В зависимости от того, как будут продолжаться китайско-американские торговые переговоры, президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность отсрочки очередного повышение ввозных пошлин (планировались, что на весь оставшийся импорт из Китая пошлины вырастут до 15 декабря текущего года). Ожидается, что в середине сентября представители США и Китая проведут переговоры, чтобы подготовить встречу первых лиц в начале октября.

Трамп ранее требовал от Китая значительного увеличения закупок сельскохозяйственных товаров США, таких как соя и кукуруза. Китай является одним из крупнейших рынков для экспорта сельскохозяйственной продукции США, и фермеры сильно пострадали от ответных санкций Китая. 1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 миллиарда. Трамп отмечал, что одной из причин введения новых пошлин стало невыполнение Китаем обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Торговая война между США и Китаем обострилась в мае 2019 года после внесения компании Huawei в черный список, что фактически изолировало ее от американских поставщиков полупроводников, напоминает издание. Нынешняя "частичная сделка" по сельхозпродукции может несколько успокоить финансовые рынки, понесшие потери во время почти двухлетней торговой борьбы. Многие аналитики считают китайско-американское противостояние наибольшей угрозой для мировой экономики.

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