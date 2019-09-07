Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Путин и Назарбаев вместе осматривали павильон "Казахстан" на ВДНХ в Москве после реконструкции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали историю создания комплекса. Рогозин объяснил значение слова "байтерек" (древо жизни) и рассказал связанную с ним казахскую легенду.

Путин предложил поменять название "Байтерек" на "Нурсултан", экс-президент посчитал, что вариант "Назарбаев" лучше, и российский лидер с улыбкой согласился.

Премьер России Дмитрий Медведев заметил, что с новым именем проект следует реализовывать качественно, передает РИА Новости.

В тот же день Путин посетил реконструированный дворец водных видов спорта в Лужниках. Его сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин, который пояснил, что при внешнем сходстве со старым новый комплекс вмещает в 1,5 раза больше воды и в 10 раз больше посетителей, передает "Интерфакс".