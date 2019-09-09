Новак Джокович: поздравляю Медведева с невероятным летом

Первая ракета мира Новак Джокович поблагодарил Рафаэля Надаля и Даниила Медведева за показанную игру в финале Открытого чемпионата США. Также серб предсказал российскому теннисисту большое будущее.

"Поздравляю Даниила с невероятным летом на турнирах в США. Ты должен гордиться собой. Великие победы еще придут к тебе. Спасибо, ребята, за фантастический матч", – написал сербский теннисист на своей страничке в Twitter.

Напомним, что Медведев уступил Надалю в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США, который прошел в Нью-Йорке. Россиянин в рейтинге ATP поднялся на четвертое место. Ранее он стал победителем турнира серии Masters в американском Цинциннати.