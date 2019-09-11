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11 сентября 201910:48

Шварценеггер: Трамп влюблен в меня, он хочет быть мной

EPA

По мнению знаменитого актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, президент США Дональд Трамп мечтает быть похожим на него.

Отвечая на вопрос издания Men's Health, почему в социальных сетях между ними постоянно происходят стычки, Шварценеггер заявил: "Я думаю, что он влюблен в меня. Такова действительность. Трамп хочет быть мной".

Актер также вспомнил, что раньше Трамп восхищался "людьми с накачанными торсами" на матчах по рестлингу и "испытывал огромное восхищение от искусства показывать товар лицом".

Пикировки между Трампом и Шварценеггером не раз привлекали внимание СМИ. В частности, Трамп высмеивал низкие рейтинги шоу "Ученик знаменитости", которое стал вести Арнольд Шварценеггер. Некогда шоу вел сам Трамп, но позднее был уволен из-за ряда скандальных заявлений во время предвыборной гонки. В ответ Шварценеггер предложил Трампу поменяться местами, чтобы тот смог заняться телевизионными рейтингами, а люди в стране "снова смогли спокойно спать".

Кроме того, Шварценеггер как-то сравнил Трампа с "раскисшей макарониной", а тот заявил, что он "присутствовал при смерти Арнольда Шварценеггера".

Во время президентской избирательной кампании Арнольд Шварценеггер отказался поддерживать Трампа, несмотря на то, что является республиканцем, напоминает ТАСС. Как объяснил тогда свою позицию бывший губернатор Калифорнии, благополучие страны ему дороже интересов партии.

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