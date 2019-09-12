В Дзержинске безбилетный подросток поколотил водителя троллейбуса

В среду подросток напал на водителя троллейбуса, вступившегося за женщину-контролера. Конфликт вызвал широкий общественный резонанс, на который уже отреагировала администрация города.

Чиновники провели проверку и выступили с заявлением, в котором рассказали подробности о случившемся. По их информации, конфликт произошел во время проверки билетов. Три подростка отказались продемонстрировать документы, подтверждающие оплату проезда, и возникла словесная перепалка.

На сторону женщины-контролера встал водитель троллейбуса, после чего ссора переросла в потасовку. Самый активный из подростков поколотил мужчину, а затем безбилетники отжали двери и убежали.

Водителю троллейбуса понадобилась медицинская помощь — в больнице у него был диагностирован вывих плеча. В настоящее время пострадавший готовит заявление в полицию.