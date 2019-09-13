Заявление на регистрацию "Фризиума" подадут в течение месяца

Производитель препарата "Фризиум" в течение месяца подаст заявление на регистрацию. Вероника Скворцова пообещала в ходе прямой линии, что Минздрав постарается провести все процедуры в максимально короткие сроки.

Как ранее отмечала министр, в ходе исследований выяснилось, что в ряде эпилептических статусов у детей "Фризиум" имеет преимущество. По ее словам, в России примерно 2-3 тысячи детей, которым нужно это лекарство, передает "Россия 24".

Летом несколько женщин были задержаны, когда пытались забрать купленный за рубежом "Фризиум" на почте. Лекарство они покупали для своих детей-инвалидов. Последний случай произошел 15 августа. В отношении Елены Боголюбовой, чей сын страдает тяжелой формой эпилепсии, было возбуждено уголовное дело. Ее дом обыскали, изъяли компьютер. Позже возбуждение дела было признано незаконным.

21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Препараты планируется ввезти в конце октября, сообщает "Интерфакс".

Позже глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что деньги на это будут выделены из Резервного фонда.