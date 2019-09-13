Христов процитировал слова Заворотнюк о тяжелой болезни

Российская актриса Анастасия Заворотнюк прокомментировала информацию о состоянии своего здоровья. Слова артистки передал ее представитель Стас Христов.

Недавно в СМИ появилась информация, согласно которой Заворотнюк заболела раком мозга. Причиной могла стать гормональная терапия, которую актриса прошла, чтобы родить третьего ребенка.

В пятницу, 13 сентября, в прессу попала информация о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских больниц и пребывает в тяжелом состоянии — у артистки якобы отек мозга. Медики ставят Заворотнюк такой же диагноз, как и певице Жанне Фриске, которая умерла в 2015 году.

Представитель артистки Стас Христов рассказал РИА Новости, что получил от Анастасии в ответ на публикацию о госпитализации сообщение. По его словам, она ответила: "Бред. Отстань".

Накануне Христов рассказал, что в ближайшее время Заворотнюк даст интервью одному из телеканалов и объяснит, что происходит на самом деле.

Жители коттеджного поселка Крекшино, где построен дом актрисы, рассказали, что увидев Заворотнюк, не узнали ее. Артистка якобы располнела и была в косынке.