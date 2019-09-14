Болезнь Заворотнюк: нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга

Нейрохирург Александр Тушев рассказал, как протекает рак мозга и есть ли у больного шанс на излечение. Свой комментарий врач дал газете "‎Вечерняя Москва" в связи с информацией о болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

По словам Тушева, существуют разные степени злокачественности опухоли головного мозга, однако если она сопровождается отеком, это означает уже третью или четвертую стадию заболевания.

Прогнозы, по словам нейрохирурга, для больных неутешительные: вылечить опухоль полностью нельзя, и лишь лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года.

При опухоли головного мозга у пациентов чаще всего проявляется общая слабость и утомляемость, бывают также приступы судорог и неврологические осложнения. Если не начать лечение в кратчайшие сроки, состояние пациента ухудшается и больной достаточно быстро погибает. При лечении суть хирургического вмешательства заключается в том, чтобы уменьшить объем пораженной болезнью ткани, дав возможность провести еще и лучевую химиотерапию.

Однако операция — тоже риск, так как если после хирургии у пациента возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, и никаких вариантов лечения больше не будет.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Накануне СМИ сообщили, что актриса находится в реанимации одной из московских больниц с отеком мозга и пребывает в крайне тяжелом состоянии, из-за которого ее ввели в медикаментозную кому.