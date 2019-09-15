СМИ: Заворотнюк перестала дышать самостоятельно

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в реанимации одной из московских больниц с отеком мозга и пребывает в крайне тяжелом состоянии, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга. На днях ее ввели в медикаментозную кому.

Официальной информации от родных актрисы о ее самочувствии нет, ее поклонники надеются на лучшее, пишет StarHit. Однако, по словам источника, актриса уже не может дышать самостоятельно, помимо аппарата ИВЛ ее состояние поддерживают с помощью медикаментов. Сообщается, что на фоне болезни проявились многочисленные осложнения, при которых операция и спецтерапия противопоказаны.

Накануне нейрохирург Александр Тушев рассказал, как протекает рак мозга и есть ли у больного шанс на излечение. По его словам, существуют разные степени злокачественности опухоли головного мозга, однако если она сопровождается отеком, это означает уже третью или четвертую стадию заболевания.

Прогнозы, по словам нейрохирурга, для больных неутешительные: вылечить опухоль полностью нельзя, и лишь лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила курс лечения в Польше, однако процедуры там не дали результата. Актриса вернулась в Москву, а на днях ее состояние резко ухудшилось.

По словам источников, накануне в больницу к Заворотнюк приехали ее мама и супруг, фигурист Петр Чернышев. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин накануне сообщил, что Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней. По мнению Разина, состояние здоровья актрисы мог подкосить продолжительный стресс и увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.