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18 сентября 201900:08

Выступление нового главы Генассамблеи ООН: основные идеологемы

Global Look Press

Председатель 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде, вступивший сегодня в должность, заявил, что планирует бороться с бедностью, голодом и неграмотностью.

Выступая на первом пленарном заседании 74-й сессии ГА ООН, открывшейся во вторник, он призвал все государства-члены ООН делиться их опытом в искоренении бедности, в борьбе с безграмотностью и голодом.

Он добавил, что Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября, сообщает ТАСС.

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