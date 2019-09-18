Выступление нового главы Генассамблеи ООН: основные идеологемы

Председатель 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде, вступивший сегодня в должность, заявил, что планирует бороться с бедностью, голодом и неграмотностью.

Выступая на первом пленарном заседании 74-й сессии ГА ООН, открывшейся во вторник, он призвал все государства-члены ООН делиться их опытом в искоренении бедности, в борьбе с безграмотностью и голодом.

Он добавил, что Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября, сообщает ТАСС.