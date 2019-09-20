Друзья Заворотнюк сообщили подробности о ее болезни

По сей день нет официальной информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Некоторые врачи прокомментировали диагноз артистки и оценили ее шансы на выздоровление. По данным некоторых СМИ, рак мозга у Анастасии мог появиться из-за процедуры ЭКО, на которую она решилась с целью родить первенца мужу Петру Чернышеву.

Друг семьи Заворотнюк рассказал, что за год до беременности артистка прошла серьезное обследование в элитном медицинском учреждении. Она прошла всех врачей, готовилась к гормональной терапии, сделала МРТ головного мозга. На тот момент у Анастасии никаких опухолей обнаружено не было, болезнь выявили только после родов.

Еще один коллега Заворотнюк рассказал, что она якобы рожала не сама, а наняла с супругом суррогатную мать. Но даже в этом случае не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь.

Друзья семьи, по данным СМИ, поговаривают об улучшении состояния здоровья Заворотнюк. Появилась надежда на выздоровление. Спастись от смертельной болезни актрисе помогают лучшие нейрохирурги России.

Как сообщает "Комсомольская правда", Заворотнюк находится сейчас в одной из столичных больниц. Финансовую сторону вопроса взяли на себя друзья Петра Чернышева.