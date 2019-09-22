Немецкая компания выкупила россиян у пиратов

Освобождением российских моряков из пиратского плена в Камеруне занималась компания-работодатель, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев.

Ранее стало известно, что в середине августа в районе камерунского порта Дуала пиратами было захвачено судно, принадлежащее датской компании "Ультрабалк". Нападавшие захватили восемь членов экипажа ради выкупа, среди попавших в плен были трое граждан Российской Федерации.

Размер выкупа не разглашается, цитирует дипломата РИА "Новости".

Сейчас известно, что российские моряки привезены в Германию и проживают во франкфуртском отеле. Среди них старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Их состояние удовлетворительное, вернуться на родину они планируют в начале следующей недели.

Сейчас российские моряки проходят по делу с захватом судна как свидетели. Расследование идет под контролем Интерпола, в нем также участвуют правоохранительные органы РФ.