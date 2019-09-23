На Сахалине тысячи лососей были вывалены на асфальт

В воскресенье дорога между Долинском и Стародубским была устлана рассыпавшимися лососями — водитель грузовика, перевозивший рыбу, не заметил, как у него открылся кузов.

Некоторое время очевидцы собирали вываленную рыбу. Позже, по информации телеканала АСТВ, приехал погрузчик и убрал оставшихся лососей.