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29 сентября 201916:24

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Twitter / Artem Torchinskiy

На проспекте академика Сахарова в Москве в воскресенье, 29 сентября, проходит согласованный митинг оппозиции. В нем, по данным полиции, принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проводится в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в российской столице 14, 27 июля и 3 августа.

В числе собравшихся на проспекте Сахарова — Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие оппозиционеры, а также член Либертарианской партии Михаил Светов.

Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".

Из-за митинга движение по проспекту Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы частично перекрыто.

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