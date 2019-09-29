Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 сентября 201917:24

Посетители магазина в Самаре устроили потасовку за акционный товар. Видео

Youtube/Михаил Астафьев

Товар со скидкой стал яблоком раздора в самарском супермаркете. Потасовку в магазине, произошедшую в минувшую субботу, 28 сентября, снял на видео очевидец.

 

Причиной конфликта стало желание обладать весами, стоимость которых составляла всего 99 рублей.

Вопреки вялым протестам со стороны сотрудницы супермаркета, пытавшейся донести до покупателей тезис "в одни руки – одни весы", посетители устроили давку и попытались добыть побольше товара.

"Люди, вы чего творите, тут дети внизу!", — попыталась докричаться до собравшихся одна из женщин, однако услышана не была.

Единственным положительным моментов в этой ситуации стало отсутствие пострадавших.

Сейчас

17:24

Завершился митинг в центре Москвы

17:00

Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

16:08

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

15:58

Не в Крым, а до КПП: министр инфраструктуры Украины объяснил, что имел в виду

13:36

Испытания беспилотников: конструкторы удивили Шойгу

13:29

СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

12:41

От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

21 минута назад
Адмирал Валуев уточнил, чем "Калибр" лучше "Гранита"

Адмирал Валуев уточнил, чем "Калибр" лучше "Гранита"

18 минут назад
Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

15 минут назад
Не в Крым, а до КПП: министр инфраструктуры Украины объяснил, что имел в виду

Не в Крым, а до КПП: министр инфраструктуры Украины объяснил, что имел в виду

1 час назад
NYT: Трамп искал письма Клинтон на Украине и хотел обвинить Киев во вмешательстве

NYT: Трамп искал письма Клинтон на Украине и хотел обвинить Киев во вмешательстве

1 час назад
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

9 часов назад
Испытания беспилотников: конструкторы удивили Шойгу

Испытания беспилотников: конструкторы удивили Шойгу

3 часа назад
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

1 час назад
Китайские корабли взяли в ловушку американский авианосец

Китайские корабли взяли в ловушку американский авианосец

6 часов назад
Россиянам больше не нужен СНИЛС при устройстве на работу

Россиянам больше не нужен СНИЛС при устройстве на работу

6 часов назад
Москва - Пекин: работа, дружба и редкие архивные кадры

Москва - Пекин: работа, дружба и редкие архивные кадры

25 минут назад
4
Привет с Красной площади и боевой клич: подробности визита Мадуро в Москву

Привет с Красной площади и боевой клич: подробности визита Мадуро в Москву

25 минут назад
2
Убийца женщины и двух детей на Алтае раскрыл подробности преступления

Убийца женщины и двух детей на Алтае раскрыл подробности преступления

5 часов назад
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

3 часа назад
Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

27.09.2019 22:10
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Гибель четырнадцати студентов, праздновавших окончание стажировки, попала на видео

Гибель четырнадцати студентов, праздновавших окончание стажировки, попала на видео

56 минут назад
"Рубин" довел безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, сыграв вничью с "Уфой"

"Рубин" довел безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, сыграв вничью с "Уфой"

1 час назад
В Париже прощаются с Жаком Шираком

В Париже прощаются с Жаком Шираком

1 час назад
Формула-1. Хэмилтон стал победителем Гран-при России, Квят – 12-й

Формула-1. Хэмилтон стал победителем Гран-при России, Квят – 12-й

1 час назад
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Мешкова

Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Мешкова

1 час назад
"Мы живем в чрезвычайные времена": Джонсону грозит импичмент

"Мы живем в чрезвычайные времена": Джонсону грозит импичмент

1 час назад
В Москве спасли женщину, почти все органы и системы организма которой были поражены

В Москве спасли женщину, почти все органы и системы организма которой были поражены

2 часа назад
Жители башкирской деревни отбились от медведя, напавшего на стадо коров

Жители башкирской деревни отбились от медведя, напавшего на стадо коров

2 часа назад
Президент Австрии пришел на выборы с собакой

Президент Австрии пришел на выборы с собакой

3 часа назад
Хронический стресс меняет энергетический обмен организма

Хронический стресс меняет энергетический обмен организма

3 часа назад
Глава Ростуризма призвала поработать над имиджем России

Глава Ростуризма призвала поработать над имиджем России

3 часа назад
"Нас стимулируют": Мутко пообещал неугасимый интерес к проблемам Тулуна

"Нас стимулируют": Мутко пообещал неугасимый интерес к проблемам Тулуна

3 часа назад
ЦСКА возглавил чемпионат России, разгромив на выезде "Урал"

ЦСКА возглавил чемпионат России, разгромив на выезде "Урал"

4 часа назад
От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

4 часа назад
На дороге в Тверской области взорвался легковой автомобиль. Видео

На дороге в Тверской области взорвался легковой автомобиль. Видео

4 часа назад
Россияне смогут есть посуду

Россияне смогут есть посуду

4 часа назад
Рейтинг лучших смартфонов возглавил "китаец"

Рейтинг лучших смартфонов возглавил "китаец"

5 часов назад
Гонка Формулы-2 в Сочи приостановлена после аварии с участием Мазепина. Видео

Гонка Формулы-2 в Сочи приостановлена после аварии с участием Мазепина. Видео

5 часов назад
Росморречфлот уточнил причину хлопка на плавбазе "Петр Житников"

Росморречфлот уточнил причину хлопка на плавбазе "Петр Житников"

5 часов назад
Российские волейболистки завоевали бронзовые медали Кубка мира

Российские волейболистки завоевали бронзовые медали Кубка мира

5 часов назад
Узников "китовой тюрьмы" отучают от контакта с человеком

Узников "китовой тюрьмы" отучают от контакта с человеком

5 часов назад
Погреб или место на парковке: что купить в Монако по цене двушки в Москве

Погреб или место на парковке: что купить в Монако по цене двушки в Москве

6 часов назад
Обиженный гость застрелил личного охранника саудовского короля

Обиженный гость застрелил личного охранника саудовского короля

6 часов назад
Украинские силовики размещают вооружение у жилых домов

Украинские силовики размещают вооружение у жилых домов

6 часов назад
Самолет президента Кипра больше трех часов летел с лопнувшим лобовым стеклом

Самолет президента Кипра больше трех часов летел с лопнувшим лобовым стеклом

6 часов назад
Западные СМИ превратили атаку моржа на лодку РГО в битву с десантным катером

Западные СМИ превратили атаку моржа на лодку РГО в битву с десантным катером

6 часов назад
Маск рассказал об инопланетянах и спасении человечества

Маск рассказал об инопланетянах и спасении человечества

7 часов назад
Владимир Путин поздравил иудеев с Новым годом

Владимир Путин поздравил иудеев с Новым годом

7 часов назад
Американский боец стал автором одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

Американский боец стал автором одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

7 часов назад
YouTube Music предустановят на все новые смартфоны

YouTube Music предустановят на все новые смартфоны

8 часов назад
Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России

Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России

11 часов назад
Как сохранить здоровое сердце: советы врачей

Как сохранить здоровое сердце: советы врачей

12 часов назад
Преемник Могерини считает санкции оружием

Преемник Могерини считает санкции оружием

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку