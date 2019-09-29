Посетители магазина в Самаре устроили потасовку за акционный товар. Видео

Товар со скидкой стал яблоком раздора в самарском супермаркете. Потасовку в магазине, произошедшую в минувшую субботу, 28 сентября, снял на видео очевидец.

Причиной конфликта стало желание обладать весами, стоимость которых составляла всего 99 рублей.

Вопреки вялым протестам со стороны сотрудницы супермаркета, пытавшейся донести до покупателей тезис "в одни руки – одни весы", посетители устроили давку и попытались добыть побольше товара.

"Люди, вы чего творите, тут дети внизу!", — попыталась докричаться до собравшихся одна из женщин, однако услышана не была.

Единственным положительным моментов в этой ситуации стало отсутствие пострадавших.