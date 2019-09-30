Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

Совершеннолетние воспитанники священника Николая Стремского, считают клеветой выдвинутые против него обвинения в изнасиловании и растлении несовершеннолетних. В специальном заявлении, размещенном на сайте Свято-Троицкой обители милосердия, они просят восстановить справедливость и сообщают, что младшие сестры не писали доносов на отца.

"Одна из них, якобы написавшая донос, все отрицает. Она рассказала, что год назад, когда она находилась вне дома, в реабилитационном центре, к ней приходили люди, показывали полицейские удостоверения, пытались подкупить ее и давили на нее, требуя дать показания на отца. Другая заявительница признается, что "следователь ей сказал, что папу не посадят". Мы поняли, что, воспользовавшись незрелостью подростков, кто-то целенаправленно фабрикует доказательства страшной клеветы", — говорится в заявлении.

По мнению воспитанников отца Николая, возможно, кто-то завидует, что священнику "удалось выстроить настоящий православный царь-град".

"Мы требуем, чтобы клеветники ответили по закону, кто бы они ни были", — подчеркивается в заявлении.

65-летний настоятель православной Свято-Троицкой Семионовой обители в Оренбургской области Николай Стремской был арестован 25 сентября по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и в изнасиловании несовершеннолетних. Вместе с ним под стражу заключили его взрослую приемную дочь и ее супруга. Они подозреваются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

Расследованием дела занимается Главное следственное управление СК России. Как считают следователи, с января по август 2018 года мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении шести опекаемых им детей, а одну девочку изнасиловал.

В Оренбургской епархии призвали общественность не спешить делать выводы о виновности или невиновности протоиерея Николая. Тем не менее, на время следствия Стремский отстранен от служения.