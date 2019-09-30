Тема:

Общество 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 сентября 201916:47

Омский таксист взял с иностранца в 20 раз больше обычного

Вконтакте/Управление МВД России по Омской области

К омским полицейским обратились работники гостиницы, которым на жадного таксиста пожаловался житель Германии. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с немцем, задержали алчного извозчика и восстановили картину произошедшего.

Выяснилось, что иностранца, прилетевшего в аэропорт Омска, сразу атаковали таксисты с предложением своих услуг. Путешественник согласился и договорился с одним из них на две тысячи рублей — сумму извозчик показал на пальцах.

 

Добравшись до гостиницы, расстояние до которой составляет около 9 километров, таксист набрал на телефоне другое число — 4400, получил с немца 62 евро, по курсу, и уехал.

В гостинице новый постоялец поинтересовался, неужели в России проезд стоит таких больших денег. Узнав, что это не так, попросил вызвать полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли таксиста — 41-летнего мужчину, официально не работающего. Он рассказал, что раскаивается в своем поступке, после чего вернул деньги, согласившись, что взял за свои услуги слишком много.

По данным агрегаторов, цена поездки на такси из омского аэропорта в центр города на улицу Лермонтова, где находится гостиница, составляет 130-180 рублей.

Ранее по теме

Сейчас

16:06

Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

15:54

Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

15:38

Жака Ширака похоронили рядом с дочкой

15:36

Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

15:09

Кортеж с телом Ширака направился к кладбищу Монпарнас

14:11

Борис Джонсон отверг обвинения в сексуальных домогательствах

12:43

Устинову смягчили наказание до года условно

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

Кремль: публикация бесед Путина и Трампа возможна

1 час назад
Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

Адвокат Трампа: коррумпированный украинский прокурор закрыл дело Байденов

1 час назад
Жака Ширака похоронили рядом с дочкой

Жака Ширака похоронили рядом с дочкой

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 1 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Устинову смягчили наказание до года условно

Устинову смягчили наказание до года условно

4 часа назад
Борис Джонсон отрицает, что трогал журналистку за ногу 20 лет назад

Борис Джонсон отрицает, что трогал журналистку за ногу 20 лет назад

3 часа назад
"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

19 минут назад
Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

12 часов назад
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

2 часа назад
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе

1 час назад
Петр Толстой: без Ольги Скабеевой в ПАСЕ скучно

Петр Толстой: без Ольги Скабеевой в ПАСЕ скучно

19 минут назад
Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

Воспитанники священника Стремского: младшие сестры не писали доносов

7 часов назад
"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

8 часов назад
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

6 часов назад
Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

Зачем России Парижское соглашение и чем угрожает нам "экологическая Грета"?

5 часов назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

7 часов назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

9 часов назад
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

19 часов назад
Во время физических упражнений на Алтае умер школьник

Во время физических упражнений на Алтае умер школьник

23 минуты назад
Шокирующее коммунальное явление: наэлектризованные батареи вызвали пожар в доме

Шокирующее коммунальное явление: наэлектризованные батареи вызвали пожар в доме

58 минут назад
Москвич умер во время ужина, проглотив большой кусок сала

Москвич умер во время ужина, проглотив большой кусок сала

59 минут назад
"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака

"Волшебная таблетка" избавит сразу от многих видов рака

59 минут назад
Омский таксист взял с иностранца в 20 раз больше обычного

Омский таксист взял с иностранца в 20 раз больше обычного

59 минут назад
По стопам Гудини: фокус российского иллюзиониста чуть не лишил его руки

По стопам Гудини: фокус российского иллюзиониста чуть не лишил его руки

1 час назад
На ровном месте: кульбит автомобиля в Подольске попал на видео

На ровном месте: кульбит автомобиля в Подольске попал на видео

1 час назад
Ракета "Тополь-М" доказала свою надежность

Ракета "Тополь-М" доказала свою надежность

2 часа назад
Столичные полицейские ищут коллегу, разместившую откровенные фото

Столичные полицейские ищут коллегу, разместившую откровенные фото

2 часа назад
Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

2 часа назад
Луценко сбежал в Великобританию, чтобы выучить английский

Луценко сбежал в Великобританию, чтобы выучить английский

2 часа назад
"Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров

"Теслам" хватит новых аккумуляторов на полтора миллиона километров

3 часа назад
Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

Момент фатальной аварии в Подмосковье попал на видео

3 часа назад
В Татарстане женщина с другом заманивали и насиловали мужчин в сауне

В Татарстане женщина с другом заманивали и насиловали мужчин в сауне

3 часа назад
В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

В Хакасии судят педофила и мать, разрешившую ему изнасиловать дочерей за деньги

3 часа назад
В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

В здании аэропорта Домодедово заблудилась лиса. Видео

4 часа назад
Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

Верить ли возрастным рейтингам мультфильмов

4 часа назад
В Норвегии нашли склеп викингов. Или всё-таки морг?

В Норвегии нашли склеп викингов. Или всё-таки морг?

4 часа назад
Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

Популярная лакшери-блогерша превратила квартиру в свалку с фекалиями

4 часа назад
Тепло и дождливо: Вильфанд опять отменил бабье лето

Тепло и дождливо: Вильфанд опять отменил бабье лето

4 часа назад
Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

Маленькие девочки-близняшки заживо сгорели в Иркутской области

4 часа назад
В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

В Германии задержали 16-летнего брата юной россиянки, зверски убитой в Испании

5 часов назад
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

5 часов назад
"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

"Он же провокатор!": драка в московском метро попала на видео

5 часов назад
Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

Сын главы района на Кубани открыл огонь из автомата у кафе

5 часов назад
Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

Рождение электроспорта. Не только средство передвижения

5 часов назад
Лекарства от гастрита и язвы удваивают риск рака желудка

Лекарства от гастрита и язвы удваивают риск рака желудка

5 часов назад
Медсправка - "автоматом", про права забываем, результаты экзамена оспариваем

Медсправка - "автоматом", про права забываем, результаты экзамена оспариваем

5 часов назад
Россияне назвали, кого можно считать бедным

Россияне назвали, кого можно считать бедным

5 часов назад
Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

Спецназ на Шпицбергене: российское посольство опровергло норвежские СМИ

5 часов назад
Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

Хорошо спрятался: интернет-пользователи пытаются найти леопарда на фото

6 часов назад
На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

6 часов назад
"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

"Текущее вспять время" космических катаклизмов объяснили сверхсветовым движением

6 часов назад
Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

Стиральные машины с щадящим циклом стирки могут распространять опасные бактерии

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку