Омский таксист взял с иностранца в 20 раз больше обычного

К омским полицейским обратились работники гостиницы, которым на жадного таксиста пожаловался житель Германии. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с немцем, задержали алчного извозчика и восстановили картину произошедшего.

Выяснилось, что иностранца, прилетевшего в аэропорт Омска, сразу атаковали таксисты с предложением своих услуг. Путешественник согласился и договорился с одним из них на две тысячи рублей — сумму извозчик показал на пальцах.

Добравшись до гостиницы, расстояние до которой составляет около 9 километров, таксист набрал на телефоне другое число — 4400, получил с немца 62 евро, по курсу, и уехал.

В гостинице новый постоялец поинтересовался, неужели в России проезд стоит таких больших денег. Узнав, что это не так, попросил вызвать полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли таксиста — 41-летнего мужчину, официально не работающего. Он рассказал, что раскаивается в своем поступке, после чего вернул деньги, согласившись, что взял за свои услуги слишком много.

По данным агрегаторов, цена поездки на такси из омского аэропорта в центр города на улицу Лермонтова, где находится гостиница, составляет 130-180 рублей.