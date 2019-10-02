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2 октября 201901:05

Директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста

Метцель Михаил /ТАСС

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации Геннадий Корниенко покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста. Об этом СМИ сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Пресс-службы ФСИН и Кремля пока не обнародовали документ об освобождении Геннадия Корниенко от должности, сообщает ТАСС.

По данным источника, близкого к уголовно-исполнительной системе, решение об отставке Корниенко было принято 30 сентября – в этот день директору ФСИН исполнилось 65 лет. Как уточняется, для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе.

Геннадий Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Корниенко возглавил ФСИН РФ в 2012 году.

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