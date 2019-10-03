"Мне очень стыдно": задержание сына топ-менеджера МТС сняли на видео

Алан Ибрагимов, сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова, чью BMW M6 полицейские после погони блокировали на северо-западе Москвы, пытался скрыться с места, после чего стражи порядка пустили в ход кувалду и силой вытащили нарушителя из салона. Задержание сняли на видео.

На кадрах видно, что водитель заводит двигатель, хотя машина окружена полицейскими. Требования покинуть салон он проигнорировал, вытаскивать его пришлось силой, разбив окно.

Первоначально 25-летний Алан Ибрагимов и его приятель Никита Калгашкин дерзко вели себя с правоохранителями, но после того, как их уложили на асфальт и скрутили руки, сменили линию поведения — просили позвонить родственникам. Позже сын топ-менеджера МТС признался, что не намеревался связываться с отцом.

"Мне очень стыдно перед вами, стыдно перед отцом, я папе до последнего не хотел звонить. Я всегда без него решал вопросы. Мне стыдно перед ним", — приводит РЕН ТВ слова молодого человека, который на протяжении трех с лишним часов уходил от полицейской погони.

Судя по записи, на вишневой BMW — а это не единственная машина в парке Ибрагимова — не было номеров, по крайней мере спереди. В салоне во время досмотра, по некоторым данным, обнаружили охолощённый пистолет, пакетики с гашишем и кокаином. Водитель и его пассажир, предположительно, находились под воздействием наркотиков, но от медосвидетельствования отказались.