Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

Актриса Лариса Луппиан — жена Михаила Боярского прокомментировала скандал, который не утихает в последние дни после того, как в СМИ появилась информация о том, что ее супруг припарковал автомобиль, грубо нарушив ПДД на Невском проспекте в Петербурге.

Изданию Teleprogramma она подтвердила, что это действительно было, но не на днях, а давно. Причина же, по которой актер так поступил, в том, что ему срочно нужно было в аптеку, а припарковаться было рядом негде.

Ранее в соцсетях и СМИ появились кадры, как в центре Петербурга разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта "Мерседес", из которого выходит мужчина, похожий на Михаил Боярского.

После публикаций снимка в СМИ в ГИБДД сообщили о начале проверки по факту административного правонарушения.