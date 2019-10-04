Новак, Хандога и Фальбе-Хансен прокомментировали ситуацию с СП-2

Переговорами с Данией по строительству газопровода "Северный поток 2" занимается операционная компания Nord Stream 2 — ее руководство ведет переговоры с датским правительством. По имеющейся информации, шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка подводного газопровода в ее исключительной экономической зоне все-таки сохраняются, рассказал в интервью радиостанции Business FM министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, соответствующая заявка была подана, и сроки ее рассмотрения уже фактически прошли. В Москве надеются и считают, что такое решение должно состояться, так как "нет никаких противоречий и никаких проблем, которые бы позволили отказать в этой заявке", добавил он.

Если же Дания не даст соответствующих разрешений, есть и другие варианты прокладки газопровода — они "просто несколько удорожат проект" и на несколько месяцев увеличат сроки его реализации, отметил министр.

Замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ), что Nord Stream 2 AG сможет начать строительство газопровода в Дании через четыре недели после получения соответствующего разрешения от Энергетического агентства Дании, так как процесс подразумевает период апелляции — разрешение можно оспорить.

Хандога также напомнил: в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву Дания не имеет права запретить вести экономическую деятельность в своей исключительной экономической зоне, а может лишь выбрать для "Северного потока 2" наиболее безопасный маршрут, передает РИА Новости.

При этом, по словам главы пресс-службы самого Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансена, пока нельзя сказать, сколько займет процесс рассмотрения заявки на строительство участка газопровода в датских водах. Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать решения датской стороны до конца года.

По словам Фальбе-Хансена, пока в Копенгагене склоняются к юго-восточному маршруту по континентальному шельфу — он "предпочтительнее, чем северо-западный".