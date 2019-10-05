Дональд Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР. Он готов на три года приостановить ограничения ООН на поставки текстиля и угля, если Северная Корея демонтирует ядерный реактор в Йонбене и перестанет производить высокообогащенный уран.

Трамп готов продолжать разговоры с Пхеньяном несмотря на его намерение наращивать военный потенциал, передает РИА Новости. Так, известно, что он без особого интереса отреагировал на новости об испытаниях северокорейских ракет, запущенных с подводных лодок.

Делегации США и КНДР находятся в Стокгольме. Они провели предварительную встречу перед началом рабочих переговоров, темой которых станет денуклеаризация. Эти переговоры состоятся 5 октября.

С 2018 года состоялось уже два саммита США-Северная Корея, а также четыре межкорейских встречи. Главная тема всех саммитов – денуклеаризация Корейского полуострова и нормализация отношений. Пока что прогресс небольшой: США требует от Пхеньяна более решительных шагов к разоружению, но КНДР ссылается на отсутствие ответных действий Вашингтона. Испытания ракет Северная Корея называет ответом на совместные учения США и Южной Кореи.