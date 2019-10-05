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5 октября 201917:59

Разговор Трампа с Зеленским: Госдеп ответил на запрос демократов

Госдепартамент США ответил на запрос демократов из Палаты представителей конгресса, которые просили предоставить им документы, касающиеся контактов американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщивший об этом госсекретарь США Майкл Помпео, однако, не уточнил, каким именно был ответ.

Выступая в субботу, 5 октября, на пресс-конференции в Афинах, Помпео, который находится в Греции с официальным визитом в рамках европейского турне, рассказал, что ответ на запрос парламентариев госдеп отправил в конгресс в письменном виде вечером 4 октября. "Мы, безусловно, сделаем все, что требует от нас закон", — цитирует его слова ТАСС.

Совместное письмо Помпео с требованием предоставить законодателям документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским, направили на этой неделе главы комитетов по иностранным делам Элиот Энгел, по разведке Адам Шифф и по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс. Кроме того, на слушания в конгресс были вызваны бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие чиновники, которые должны были дать показания по данному вопросу.

В минувший вторник, 1 октября, шеф американской дипломатии отправил Энгелу письмо, где заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, и настаивал, чтобы на них присутствовал юрисконсульт госдепа.

24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Президента подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине. За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь. Демократы подозревают, что нынешний глава Белого дома таким образом пытается дискредитировать демократа Байдена, считающегося наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Согласно ей, американский лидер не добивался расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

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