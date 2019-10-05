Переговоры США и КНДР: корейцы заявили о провале, американцы - о конструктиве

Американские дипломаты провели в Стокгольме конструктивные консультации с делегацией КНДР, высказывания представителей которой не отражают духа встречи. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

КНДР и США встретились в субботу впервые за последние полгода.

При этом Северная Корея заявила о провале переговоров, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД КНДР. Дипломат подчеркнул, что Штаты не сделали никаких конструктивных предложений. Поэтому Пхеньян прерывает переговоры как минимум до конца года, будет ждать от Вашингтона более конкретных шагов. Глава делегации отметил, что теперь от США зависит, продолжит ли Северная Корея экспериментальные запуски баллистических ракет.

В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух обсуждений, передает ТАСС.

"Дипломаты США привнесли творческие идеи и провели конструктивные консультации со своими коллегами из КНДР", — отметила дипломат.

При этом делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации. Как отреагировала на данное предложение делегация КНДР, Ортэгус не указала.