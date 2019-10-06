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6 октября 201901:25 Мария Слободянская

"Вторжение": Федор Бондарчук снял блокбастер человеческих судеб

"Вторжение": Федор Бондарчук снял блокбастер человеческих судеб

"Вторжение" Федора Бондарчука презентовали на площадке фестиваля Сomic Con Russia. Блокбастер человеческих судеб — так окрестили картину сами создатели.

После падения инопланетного корабля жизнь москвичей разделилась на до и после. С тех событий прошло уже три года, но встреча с пришельцами не прошла бесследно.

Юлю Лебедеву - единственную, кто контактировал с космическими существами, теперь изучают в засекреченных лабораториях Министерства обороны. В ней растет неизведанная ранее сила. Но феноменальные способности девушки интересны не только людям.

Но фильм "Вторжение", как подчеркивают создатели, не вторая часть нашумевшего "Притяжения", а отдельная полноценная история, в которой те же персонажи сталкиваются с уже новыми угрозами. На презентации картины исполнительница главной роли, Ирина Старшенбаум, рассказывает: вместе с фильмом выросли и сами герои. Поэтому особое внимание актеры уделяли драматургии своих персонажей.

Графика сложнее, съемки масштабнее, а истории героев – глубже. Создатели говорят, что еще пару лет назад снять такой фильм было невозможно. Но сейчас команда, что называется, "доросла". Съемки "Вторжения" проходили сразу в нескольких городах и странах. Большую роль в фильме играет стихия. Актерам приходилось не просто работать в экстремальных условиях, но даже научиться играть под водой.

На экране предстанут уже полюбившиеся зрителям актеры. Александр Петров, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков. Но так как вселенная "Притяжения" стала еще масштабнее, создатели ввели и дополнительных персонажей. Для многих молодых актеров опыт участия в таких грандиозных съемках чем-то новым.

Презентация фильма прошла сегодня в "Крокус Экспо". Зрители смогли увидеть первые фрагменты фантастического "Вторжения" и задать свои вопросы режиссеру и актерам напрямую. А премьера на большом экране состоится уже первого января 2020 года.

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