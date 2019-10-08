Воспитывающего джедаев бизнесмена-садиста посадили на 4 года

Свердловский областной суд ужесточил наказание бизнесмену Юрию Юдину, ставшему известным своими жестокими методами воспитания своих и чужих детей, после апелляционного рассмотрения.

Четыре месяца назад предприниматель был осужден условно по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Юрий Юдин "прославился" своими выходками, занимаясь своими и чужими детьми на отдыхе в коллективном детском саду, во время туристических походов с подчиненными и на семейном отдыхе.

Так, пятилетнего сына своей подруги он заставлял нажимать на кнопку, активирующую электрический ошейник, надетый на ребенка — мальчик, повинуясь мужчине, сам себя "наказывал" за выдуманные проступки.

В других подтвержденных видеозаписями случаях Юдин колотил детей палками, колол ножом и оскорблял, подавлял их волю. Кроме того, предприниматель отличился оригинальным подходом к своим подчиненным, устраивая для них унизительные тренинги.

Во вторник, 8 октября, бизнесмен был взят под стражу сразу после оглашения приговора. Отбывать наказание — 4 года лишения свободы — он будет в колонии общего режима.