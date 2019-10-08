Лучший орловский следователь подал в отставку после публикации компрометирующих кадров

Начальник отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Орловской области Денис Путятин подал в отставку после публикации записи, на которой он запечатлен пьяным на рабочем месте, передают "Орловские новости".

Когда были сделаны эти кадры, остается неизвестным, на YouTube он появился в июле, а по местным пабликам разошелся только в начале текущей недели. Ролик свидетельствует о том, что в кабинете лучшего следователя области — такую награду Путятин получил в минувшем октябре от председателя СКР Александра Бастрыкина — было застолье, да такое, что пара участников откровенно перебрали с алкоголем.

Водка на столе осталась, а вот Путятину задержаться в должности начальника отдела не удалось. Перспективный сотрудник СКР подал в отставку, само ведомство ситуацию не комментирует.