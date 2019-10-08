Сплошная неопределенность: Заворотнюк выписали, но лучше ей не стало

"Почему не умирает Заворотнюк?" — столь шокирующим заголовком сопровождается не менее шокирующий текст скандального блогера Лены Миро, которая решила обвинить близких Анастасии Заворотнюк в том, что они якобы искусственно подогревают шумиху вокруг ее состояния. Сама-то она относится к актрисе с большой симпатией, но допускает, что вся история "попахивает разводом", поскольку уж больно часто меняется информация в СМИ... То сообщали о неминуемой смерти — на фоне вбросов об отказе внутренних органов, то вдруг вообще похоронили, а стоило хайпу чуть утихнуть — выдали кое-что новое. И действительно — новое появилось как раз сегодня, 8 октября. Заметки и даже целые статьи о тайной выписке "прекрасной няни" из московской больницы, прямо скажем, выглядят странно. Особенно если учесть, как много, причем совсем недавно, было сказано и написано о желании звезды победить страшную болезнь под присмотром лучших отечественных медиков. Так с чего вдруг такой поворот? И стоит ли вообще верить подобным новостям?

"Невыносимо, когда ради шума и хайпа используют любую ложь", — это слова дочери Анастасии Заворотнюк Анны. Девушка на странице в соцсети просит отнестись с понимаем к ситуации и не спекулировать на теме ради вымышленных сенсаций.

Сейчас семье Заворотнюк действительно не до внимания журналистов. Официального заявления о здоровье актрисы они не дают, потому некоторые издания с головой ушли в гипотезы. Отдельные заголовки откровенно шокируют, при этом ссылаются на анонимные источники или наседают на медиков.

"Далеко не все родственники имеют право по решению самого пациента получать ту или иную информацию. К сожалению, когда речь идет о какой-то медийной персоне, некоторые даже пытаются лечь в стационар под чужими данными и получить какую-то информацию, такое тоже бывает", — прокомментировал ситуацию врач-онколог Николай Потуданский.

Выписка актрисы из медицинского центра может быть связана с перерывом в лечении либо с его неэффективностью. Точно не скажут — это врачебная тайна, потому и слухов много. Писали и о том, что медработница клиники, в которой находилась актриса, пыталась продать прессе фото и видео — не вышло.

"Я хочу обратиться к средствам массовой информации. Дорогие мои, ну давайте отнесемся к этому вопросу с позиции любви, понимания и милосердия, а не будем искать возможность создать ложную сенсацию и заработать на этом. Давайте лучше пойдем в церковь, закажем молебен о здравии", — заявил народный артист России, друг Анастасии Заворотнюк Юрий Розум.

За самую прекрасную няню страны переживают многие. У актрисы, без преувеличения, миллионная армия поклонников, которая ежедневно шлет слова поддержки. Это не только зрители, но и коллеги — по кино и театральному цеху.

"То, что случилось с Настей Заворотнюк, это большая трагедия. За Настю переживает вся страна. Я прекрасно помню эту потрясающую комедию "Моя прекрасная няня". Эта комедия спасла меня в 2008 году, когда после кризиса все катилось вниз и я бессонными ночами смотрел этот сериал и как-то и оживал. Я верю, что все будет хорошо", — поделился продюсер, певец, коллега Анастасии Заворотнюк Андрей Ковалев.

В этом году сериалу “Моя прекрасная няня” — 15 лет. Роль Виктории Прутковской принесла актрисе всероссийскую известность. Кастинг на главную роль шел почти год. Было около 350 претенденток, в итоге Анастасия Заворотнюк обошла Наташу Королеву, Нонну Гришаеву и Жанну Фриске. Фрагмент диалога из сериала:

— Здрасьте, я Виктория Прутковская, представитель косметической фирмы. Надо же, какие у вас цацки гламурные...

— Это Роден, он известен своими "цацками".

С весны Анастасия Заворотнюк не появляется на сцене. Однако близкие друзья говорят, что делать выводы о состоянии актрисы рано. Она сильная...

Лечение актрисы будет продолжено — так решили родные Заворотнюк. Однако где и как — по-прежнему держится в тайне.