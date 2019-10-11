Тема:

Торговая война между США и Китаем 50 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
11 октября 201923:20

США заявили о достижении значительной сделки с Китаем

Global Look Press

США удалось достичь значительной сделки с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны достигли первой содержательной стадии договоренностей​​​.

В рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот. Договоренности также предусматривают отсрочку намеченного на следующую неделю повышения американских пошлин на китайские товары; эту информацию подтвердил министр финансов США, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что договор будет оформлен через три недели и завершен к саммиту организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в середине ноября.

Торговая война между США и КНР длится с июля 2018 года, когда Штаты ввели пошлины в 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая годовым объемом поставок 34 миллиарда долларов. Пекин тогда принял зеркальные меры.

На днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: торговая война между Китаем и США может привести к тому, что мировая экономика потеряет к 2020 году около 700 млрд долларов (0,8% ВВП).

Ранее по теме

Сейчас

22:15

В Сирии на маршруте российской военной полиции взорваны две бомбы

20:30

Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира

17:55

Акции "Яндекса" рухнули на 20 процентов и продолжают падение

14:10

Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

14:02

Пропавший Ан-72 с сотрудниками администрации президента ДРК разбился

12:12

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

11:38

Задержанный признался и объяснил, почему убил девочку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США заявили о достижении значительной сделки с Китаем

США заявили о достижении значительной сделки с Китаем

50 минут назад
Алексей Леонов. Человек, сделавший космос открытым

Алексей Леонов. Человек, сделавший космос открытым

3 часа назад
Турецкая армия теснит курдов: потери с обеих сторон растут

Турецкая армия теснит курдов: потери с обеих сторон растут

2 часа назад
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

1 час назад
В Сирии на маршруте российской военной полиции взорваны две бомбы

В Сирии на маршруте российской военной полиции взорваны две бомбы

1 час назад
Последняя попытка: украинская сторона не выполнила обязательства

Последняя попытка: украинская сторона не выполнила обязательства

3 часа назад
Семья Заворотнюк прервала молчание и сделала первое публичное обращение

Семья Заворотнюк прервала молчание и сделала первое публичное обращение

4 часа назад
"Прямой эфир": по России расползается мышиная лихорадка

"Прямой эфир": по России расползается мышиная лихорадка

6 часов назад
Трагедия из-за гаража: убийце девочки грозит пожизненное лишение свободы

Трагедия из-за гаража: убийце девочки грозит пожизненное лишение свободы

5 часов назад
Трамп выдвинул на должность посла США в России первого замгоссекретаря

Трамп выдвинул на должность посла США в России первого замгоссекретаря

4 часа назад
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

11 часов назад
Акции "Яндекса" рухнули на 20 процентов и продолжают падение

Акции "Яндекса" рухнули на 20 процентов и продолжают падение

6 часов назад
КХЛ. ЦСКА прервал победную серию "Ак Барса", у Киселевича дубль

КХЛ. ЦСКА прервал победную серию "Ак Барса", у Киселевича дубль

2 часа назад
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

3 часа назад
Доисторические консервы: как древние люди хранили костный мозг 400 тысяч лет назад

Доисторические консервы: как древние люди хранили костный мозг 400 тысяч лет назад

6 часов назад
Суд Молдавии разрешил арестовать экс-лидера Демократической партии Плахотнюка

Суд Молдавии разрешил арестовать экс-лидера Демократической партии Плахотнюка

6 часов назад
Трамп говорит правду? 9 графиков о реальном состоянии экономики США

Трамп говорит правду? 9 графиков о реальном состоянии экономики США

12 часов назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

14 часов назад
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Зимние шины: переобувать автомобиль прямо сейчас или подождать?

Зимние шины: переобувать автомобиль прямо сейчас или подождать?

2 часа назад
Подмосковный суд приговорил гражданку США и Израиля к 7,5 года колонии за наркотики

Подмосковный суд приговорил гражданку США и Израиля к 7,5 года колонии за наркотики

4 часа назад
США отправят в Саудовскую Аравию дополнительные войска

США отправят в Саудовскую Аравию дополнительные войска

5 часов назад
Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

5 часов назад
Xiaomi оценила новые "умные" холодильники дешевле смартфона

Xiaomi оценила новые "умные" холодильники дешевле смартфона

5 часов назад
Кедми: курдам в конфликте с Турцией поможет только Россия

Кедми: курдам в конфликте с Турцией поможет только Россия

6 часов назад
Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки

Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки

6 часов назад
В новой "Золушке" фею-крестную может сыграть темнокожий гомосексуалист

В новой "Золушке" фею-крестную может сыграть темнокожий гомосексуалист

6 часов назад
Убийцу сотрудника СК перевели в психлечебницу при СИЗО

Убийцу сотрудника СК перевели в психлечебницу при СИЗО

7 часов назад
Топ-10 популярных фраз Зеленского

Топ-10 популярных фраз Зеленского

7 часов назад
Российский специалист по спецэффектам в "Аватаре" получил 26 лет тюрьмы за убийство родителей

Российский специалист по спецэффектам в "Аватаре" получил 26 лет тюрьмы за убийство родителей

7 часов назад
Президента Путина уже просят помочь приобрести Aurus "по блату"

Президента Путина уже просят помочь приобрести Aurus "по блату"

7 часов назад
Пропавший Ан-72 с сотрудниками администрации президента ДРК разбился

Пропавший Ан-72 с сотрудниками администрации президента ДРК разбился

9 часов назад
Московские врачи сделали очередную операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

Московские врачи сделали очередную операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

9 часов назад
От памятника Достоевскому до Ангелов и Агитатора: самая длинная пешеходная зона Петербурга

От памятника Достоевскому до Ангелов и Агитатора: самая длинная пешеходная зона Петербурга

10 часов назад
Россиянам напомнили о других курортах, кроме Турции

Россиянам напомнили о других курортах, кроме Турции

10 часов назад
Метеорит в Китае сделал небо "ярким, как белый фазан"

Метеорит в Китае сделал небо "ярким, как белый фазан"

10 часов назад
Кроссовер Aston Martin DBX уже можно заказать в России

Кроссовер Aston Martin DBX уже можно заказать в России

11 часов назад
Фильмы Marvel вынудили некогда востребованную актрису вернуться к сериалам

Фильмы Marvel вынудили некогда востребованную актрису вернуться к сериалам

11 часов назад
Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ по голам в большинстве

Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ по голам в большинстве

12 часов назад
Россиянин выплатил чужой долг, чтобы купить квартиру

Россиянин выплатил чужой долг, чтобы купить квартиру

12 часов назад
Как тебе такое, Илон Маск? Porsche и Boeing займутся выпуском крутого авиамобиля

Как тебе такое, Илон Маск? Porsche и Boeing займутся выпуском крутого авиамобиля

13 часов назад
Найдено новое применение виагры

Найдено новое применение виагры

13 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку