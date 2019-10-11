США заявили о достижении значительной сделки с Китаем

США удалось достичь значительной сделки с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны достигли первой содержательной стадии договоренностей​​​.

В рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот. Договоренности также предусматривают отсрочку намеченного на следующую неделю повышения американских пошлин на китайские товары; эту информацию подтвердил министр финансов США, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что договор будет оформлен через три недели и завершен к саммиту организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в середине ноября.

Торговая война между США и КНР длится с июля 2018 года, когда Штаты ввели пошлины в 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая годовым объемом поставок 34 миллиарда долларов. Пекин тогда принял зеркальные меры.

На днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: торговая война между Китаем и США может привести к тому, что мировая экономика потеряет к 2020 году около 700 млрд долларов (0,8% ВВП).