Артем Дзюба: раз Черчесов сказал выиграть Евро, значит будем пытаться это сделать

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что национальная команда будет пытаться выиграть чемпионат Европы 2020 года, а также рассказал о том, почему отдает пасы в те моменты, когда может забивать сам.

"Выиграть Евро? Рано об этом говорить, многое покажет матч с Бельгией дома. Это будет интересная игра: можно проверить себя на фоне такого топового соперника. Бельгия – грант и фаворит, – приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС. – Чемпионат Европы еще не скоро, трудно говорить. Но раз Станислав Саламыч сказал, то будем пытаться это сделать.

Зачем постоянно отдаю на партнеров? Такой я великодушный. У меня бывают моменты, когда Головин, чертенок, говорит "бей сам", но если у партнера выгодная позиция, то отдаю. Я поэтому немного ругался: "Почему я вам качу, а вы мне не катите". Но нормально, хорошая атмосфера в команде. Главное – победа. А все остальное… придут голы", — подытожил 31-летний форвард.

Напомним, Бельгия с 24 очками лидирует в группе I, а Россия расположилась на второй строчке, имея в активе на три очка меньше. Обе сборные гарантировали себе участие в финальном раунде Евро-2020. Матч отбора Россия – Бельгия состоится в субботу, 16 ноября.