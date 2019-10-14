Полиция применила силу против протестующих, заблокировавших аэропорт Барселоны. Видео

Сотрудники правоохранительных органов применили силу против манифестантов, попытавшихся заблокировать аэропорт Барселоны в понедельник, 14 октября.

Люди собрались в воздушной гавани в знак протеста против приговора двенадцати политикам, участвовавших в организации и проведении референдума о независимости Каталонии от Испании в 2017 году. Напомним, что тогда большинство проголосовавших высказались за выход из состава страны.

Осужденные в сумме получили сотню лет тюремного заключения. Действия экс-главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон пока не получили окончательной судебной оценки, однако на арест политика, переместившегося в Брюссель, уже выдан европейский ордер.

Помимо аэропорта Эль-Прат, автомобильный и железнодорожный доступ к которому затруднен, протестующие массово вышли на улицы Барселоны.

Отмечаются перебои с движением поездов – митингующие эпизодически перекрывают отдельные участки путей, внося сумятицу в график движения.