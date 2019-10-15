Грета наша? Россию заподозрили в финансировании климатических акций

Может ли Еврокомиссия исключить возможность того, что Россия финансирует проходящие в Европе климатические акции? С таким запросом, имеющимся в распоряжении RT, обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен.

Он отметил, что такие кампании, как, например, движение шведской активистки Греты Тунберг "Пятница ради будущего", акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море "профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку".

В связи со своими подозрениями Мойтен призывает Еврокомиссию проанализировать экологические протесты на наличие гибридных угроз и выяснить, может ли быть связана с организацией этих экологических кампаний Россия?

Комментируя этот запрос европарламентария, политолог Александр Асафов назвал подозрения, что Россия якобы может быть связана с этими акциями, традиционным "политическим стереотипом".

При этом эксперт отметил, что "характер определенной управляемости этих действий очевиден".

По его словам, "экологическая повестка, конечно, испытывает определенные манипуляции. "Но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно", — отметил Асафов.

16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг стала известна всему миру после выступления на климатическом саммите ООН. Она является основателем международного движения школьников и студентов "Пятница ради будущего", которое требует активно бороться с глобальным потеплением. В качестве протеста по пятницам учащиеся вместо учебы ходят на митинги.

После выступления Греты Тунберг в ООН президент России заявил, что не разделяет "общих восторгов" от него. Владимир Путин отметил, что, "когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах", это достойно осуждения.



Сама Грета после реакции Путина на ее выступление в ООН сменила статус в своем профиле в "Твиттере", вписав туда цитату о ней президента России: "Добрая, но плохо информированная девочка".