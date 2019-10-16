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16 октября 201914:04

Браконьер открыл огонь по инспектору охотнадзора под Магнитогорском

YouTube

В Челябинской области браконьер открыл огонь по машине помощника инспектора охотнадзора, сообщает "Верстов.Инфо". Евгений Бочкарев снял злоумышленника на видео.

 

Обошедшийся без последствий инцидент произошел утром 15 октября на реке Малый Кизил под Магнитогорском. Пенсионер — он добровольно и за свой счет исполняет обязанности помощника инспектора — заметил подозрительного человека в районе насосной станции, где за последние два года были убиты по меньшей мере 14 лосей. Поговорить с незнакомцем не удалось — он попытался скрыться. Когда же волонтер попытался его нагнать, открыл огонь.

"Патроны были самодельные, наверное, это и спасло меня от травм. Убойность у них была небольшая. Но лобовое стекло идет под замену, капот, бампер — все изрешечено дробью, пробит радиатор", — пояснил Бочкарев.

Браконьера без добычи задержали спустя пару часов, чуть позже кинологи обнаружили и ружье. После допроса мужчину отпустили, взяв с него обязательство о явке. Ему инкриминируют не покушение на убийство, а хулиганство.

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