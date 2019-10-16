Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Мама малыша – 23-летняя модель Анастасия Решетова, для которой этот ребенок стал первенцем. У Тимати же есть дочь от Алены Шишковой, напоминает StarHit.

Известно, что малыш родился в одной из столичных клиник, звездные родители принимают поздравления в соцсетях и не только, но подробностей пока не сообщают.

Поклонники предполагают, что Ратмиром сына Тимати назвал в память о друге Ратмире Шишкове, который вместе с друзьями погиб в ДТП несколько лет назад, пишет "КП".