У Кеосаяна и Симоньян родилась дочь Маро

Главный редактор RT Маргарита Симоньян родила дочь Маро от Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в твите, прикрепив фотографию бирки с данными. Рост малышки около 50 сантиметров, вес – чуть более 3 килограммов.

Дополнительную информацию журналистка предпочла скрыть от общественности.

Счастливый отец сообщил журналистам "Подъема", что все хорошо, и он полон эмоций.

53-летний Кеосаян и 39-летняя Симоньян живут вместе уже 7 лет. Пара уже воспитывает двух детей. У Кеосаяна есть еще две дочки от брака с Аленой Хмельницкой, пишет StarHit.