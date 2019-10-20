В Красноярском крае возобновились спасательные работы на месте прорыва дамбы

На юге Красноярского края возобновлены поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы. Об этом СМИ сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Курагинского района.

В субботу, 19 октября, ГУ МЧС региона сообщило, что в 2:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край) на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Прорвавшая дамбу волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток грязи, глины и камней. В результате ЧП в рабочем поселке оказались затопленными два общежития временного типа. 15 человек погибли, о судьбе шестерых пока ничего не известно, сообщает РИА Новости.

Как уточнил представитель единой дежурной диспетчерской службы Курагинского района, с рассветом работы были возобновлены. Понижение температуры до минусовых значений и выпавший снег усложняют поиски пропавших во время ЧП.

Ранее СМИ сообщали, что в темное время суток активная часть работ будет прекращена. При этом штаб и другие службы работают круглосуточно.