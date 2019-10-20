Один из пропавших при прорыве дамбы найден живым

Тракторист-бульдозерист, пропавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, найден живым. 34-летнего мужчину полицейские увидели около поселка и выяснили, что он числится в списке пропавших без вести, передает ТАСС.

В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Селевым потоком разрушило два барака. Погибли 15 человек, о местонахождении еще 5 пока неизвестны. Позже Следком установил, что были разрушены две дамбы.